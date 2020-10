per Mail teilen

Der Hachenburger Stadtbürgermeister, Stefan Leukel (CDU), kritisiert das rechte Veranstaltungszentrum "Fassfabrik" in seiner Stadt. Vorträge und Diskussionsrunden dort seien nicht mit den demokratischen Grundwerten vereinbar.

Nach Recherchen des SWR werden in dem Veranstaltungszentrum auch Vorträge und Lesungen mit rechtsextremem Inhalt gehalten. Zuletzt war im Oktober eine Youtuberin zu Gast, die in ihren Videos gegen Muslime hetzt. Politikwissenschaftler sehen die junge Frau als Teil der rechtsextremen Identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Neue "Denkfabrik" für die rechte Szene?

Eingeladen und bei der Veranstaltung begrüßt wurde die Youtuberin vom AfD-Kreisverband Westerwald. Der Politikwissenschaftler Markus Linden von der Universität Trier sieht in der "Fassfabrik" ein Scharnier, dass die AfD mit rechtsextremen Gruppierungen, wie der Identitären Bewegung, verbinden soll: "Man lädt einfach zu so einem Treffpunkt jemanden von der Identitären Bewegung ein, hat die Identitäre Bewegung damit nicht in der Partei, zeigt aber die Verbundenheit mit der Identitären Bewegung als Vorfeldorganisation."

Die Treffen in der "Fassfabrik" sind nach SWR-Recherchen nicht öffentlich. Einige Politikwissenschaftler in Rheinland-Pfalz befürchten aber, dass dort in Hachenburg eine Art neue Denkfabrik für die rechte Szene entstehen könnte.

AfD-Landesvorstand sieht kein Problem

Der AfD-Landesvorstand weist die Vorwürfe zurück. Die Youtuberin sei mittlerweile nicht mehr bei der Identitären Bewegung aktiv. Es gebe somit kein Problem, teilte die rheinland-pfälzische AfD schriftlich mit. Bei dem Veranstaltungszentrum handele es um ein "freies, patriotisches Projekt".

CDU-Mann Leukel will sich nach eigenen Angaben dafür einsetzen, dass in Hachenburg kein neuer Treffpunkt für Rechtsextreme entsteht. Er hofft, das Hachenburg ein positives und weltoffenes Image behält.