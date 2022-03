Steigende Coronainfektionen, aber wenig Impfinteresse trotz Novavax

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz steigen nach Angaben der Kreisgesundheitsämter die Corona-Infektionen wieder an, etwa im Kreis Cochem-Zell. Gleichzeitig geht in der Region aber die Nachfrage nach Schutzimpfungen gegen das Virus weiter zurück. Daran habe auch die Einführung des neuen Impfstoffs Novavax am Wochenanfang nichts geändert, berichten die Impfzentren: In der kommunalen Impfstelle in Hachenburg hatten sich für die Impfung mit dem Novavax-Impfstoff 1.300 Menschen vorab angemeldet. Dann wurden laut Westerwaldkreis aber eine Vielzahl von Terminen wieder storniert. Insgesamt seien an den ersten beiden Tagen 345 Personen mit dem neuen Impfstoff versorgt worden. Die Stadt Koblenz teilt ebenfalls mit, dass es im Landesimpfzentrum Koblenz eine hohe Storno-Quote gibt. Als eine mögliche Ursache für die vielen Absagen vermutet die Stadt nach eigenen Angaben das breit angelegte Impfangebot: Neben Impfungen in Impfzentren bieten auch Krankenhäuser, Impfbusse und Ärzte die Novavax-Impfung an.