Aus für das Gymnasium auf der Rheininsel Nonnenwerth

Die Nachricht hat das Kollegium, die Eltern und die Kinder am Mittwochabend kalt erwischt. In einem Schreiben teilt ihnen ihr Schulträger das bevorstehende Aus für ihre Schule mit.

Demnach soll das Gymnasium auf der Insel Nonnenwerth zum Ende des aktuellen Schuljahres 2021/2022 geschlossen werden. Grund seien die "massiven Brandschutz-Probleme" im dortigen Klostergebäude, heißt es in der Mitteilung am Mittwoch an die Schule. "Leider hat sich trotz intensiver Gespräche und Verhandlungen in den letzten Monaten kein realistischer Ansatz für eine tragfähige Lösung der Brandschutzprobleme ergeben", sagt darin Peter Soliman als verantwortlicher Träger der Schule.

Kosten für Brandschutz zu hoch für das Franziskus-Gymnasium Nonnenwerth

Den Angaben zufolge lägen die Kosten für einen erneuerten Brandschutz für das Inselgymnasium Nonnenwerth bei zehn Millionen Euro. Der Schulträger Soliman erklärt demanch, dass auch Gespräche mit der Politik keine Lösungskonzepte gebracht hätten.

Entsetzen bei Eltern, Lehrern und Kindern

Schulleitung und Elternschaft teilten dem SWR mit, sie seien im Vorfeld nicht über die Schließung der Schule informiert worden. Sie seien fassungslos über die Entscheidung des Trägers. Die genannten Kosten seien nicht nachvollziehbar und man werde weiterhin für den Erhalt der Schule kämpfen.

Der Träger und die Schulgremien hatten sich erst am Dienstag zu Gesprächen über die Zukunft der Schule getroffen. Der Schulelternbeirat und das Schulwerk hatten daraufhin beschlossen, ein zweites Brandschutzgutachten zu beauftragen.

Der Konflikt um den Brandschutz schwelt seit dem Sommer

Um die Zukunft der fast 170-jährigen Schule hatte es zuletzt viel Wirbel gegeben. Rund 600 bis 700 aktuelle und ehemalige Schüler sowie Eltern hatten Anfang November bei Remagen für ihren Erhalt demonstriert. Die CDU-Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag wollte die Lage der Schule eigentlich am 19. November im Bildungsausschuss zum Thema machen.

Schulinsel Nonnenwerth bei Remagen Seit August 2020 heißt der Eigentümer der Schulinsel Peter Soliman. Er ist auch geschäftsführender Gesellschafter der internationalen Schule ISR Neuss. Sie hat die Anteile an der Nonnenwerther Schul-GmbH übernommen. Seit 1854 war die Schule, die einst eine reine Mädchenschule war, und die Insel Nonnenwerth in den Händen der Franziskanerinnen. Doch zuletzt war die Ordensgemeinschaft auf der Insel zu klein geworden, um den Schulbetrieb aus eigener Kraft weiter zu betreiben. Sie hatten sich beim Verkauf der Insel ein lebenslanges Wohnrecht auf der Insel zusichern lassen.

Das einst von Nonnen geführte Gymnasium an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen war 2020 von der International School on the Rhine gGmbH (ISR) übernommen worden.Wegen der Brandschutzmängel hatten Eltern bereits befürchtet, dass die Schule geschlossen und verkauft werden könnte. Ein Elternvertreter hatte zudem mitgeteilt, es sei ein Exposé eines Projektentwicklers aufgetaucht, der das große Schul- und Klostergebäude in Wohnungen verwandeln wolle. Seitdem gibt es darum Spekulationen.