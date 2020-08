Stichwort: Biodiesel

Biodiesel besteht aus Pflanzenöl. Das wird zwar chemisch bearbeitet, aber die darin enthaltenen natürlichen Fettsäuren sind deutlich besser abbaubar als Mineralöl - und im Gegensatz dazu ist Biodiesel auch nicht giftig. Klassischer Diesel ist als "wassergefährend" eingestuft, Biodiesel nur als "schwach wassergefährdend". Er eignet sich deshalb gerade für Einsätze, bei denen es Probleme mit eventuellen Lecks geben könnte, zum Beispiel in der Schifffahrt oder in Naturschutzgebieten. Biodiesel wird etwa vier mal so schnell abgebaut wie Mineralöl-Diesel. Er wird deshalb sogar verwendet, um bei Öl-Unfällen Felsen von Schweröl zu befreien. In Deutschland werden rund 2,3 Mio Tonnen Biodiesel verwendet. Seit 2007 wird Biodiesel regelmäßig bis zu fünf Prozent - seit 2009 bis zu sieben Prozent - dem klassischen Diesel an den Tanksäulen beigemischt.