Schüsse in Wohngebiet

In Güllesheim im Kreis Altenkirchen haben Anwohner am späten Samstagabend die Polizei gerufen, weil sie auf einem Privatgrundstück immer wieder Schüsse hörten. Vor Ort sagte ein dort wohnender Mann den Beamten, dass er jeden Abend in seinem Garten Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgebe - um etwaige Einbrecher abzuschrecken. Der Mann besitzt den Angaben zufolge einen kleinen Waffenschein. Die Polizisten führten nach eigenen Angaben ein intensives Gespräch mit ihm und legten ihm nahe, sich in Zukunft um einen anderen Schutz vor Einbrechern zu bemühen. Er habe sich einsichtig gezeigt, heißt es.