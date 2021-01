Das Deutsche Rote Kreuz hat alle notwendigen Grundstücke in Müschenbach im Westerwald gekauft, um dort ein neues Krankenhaus bauen zu können. Eigenen Angaben zufolge hat das DRK dafür einen sechsstelligen Betrag gezahlt. Insgesamt sei mit 38 Grundstückseigentümern verhandelt worden. Alle seien letztlich bereit gewesen zu verkaufen. Wie das DRK mitteilt, ist das gesamte Baugebiet rund sieben Hektar groß und liegt direkt an der B414 bei Müschenbach im Westerwald. Der Standort eigne sich besonders gut, da er verkehrstechnisch gut angebunden sei. Im nächsten Schritt werden nun Architekten und Fachplaner gesucht. Wie das DRK mitteilt, wird es dafür eine europaweite Ausschreibung geben. Der Neubau des Krankenhauses in Müschenbach wird nötig, weil das DRK seine beiden Kliniken in Hachenburg und Altenkirchen zusammenlegen will.