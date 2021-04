per Mail teilen

Ende 2020 hatte der Neuwieder Stadtrat die Erhöhung der Grundsteuer B beschlossen - um 45 Prozent. Die nun verschickten Steuerbescheide sorgen zum Teil für großen Ärger.

Für viele Neuwieder gab es ein böses Erwachen, so zum Beispiel bei Sandra Fischer. Die 44-jährige Neuwiederin hält den neuen Bescheid für die Grundsteuer in den Händen. 461,57 Euro soll sie jetzt pro Jahr mehr bezahlen. "Ich finde das unmöglich – wer der Erhöhung zugestimmt hat, sollte sich schämen." Sandra Fischer, die zusammen mit ihrem Mann einen Getränkemarkt betreibt, findet außerdem, dass die Erhöhung der Grundsteuer in der Corona-Krise zum schlecht möglichsten Zeitpunkt kommt.

Knappe Entscheidung fiel im Stadtrat Ende 2020

Um 45 Prozent hat der Stadtrat Neuwied die Grundsteuer B Ende vergangenen Jahres erhöht. Die Entscheidung fiel mit 24 Ja-Stimmen zu 23 Nein-Stimmen denkbar knapp aus. Die Koalition aus CDU, Grünen und FWG musste sich daraufhin viel Kritik anhören. Nach Angaben eines Stadtsprechers soll die Erhöhung der Grundsteuer B zu Mehreinnahmen von ca. 4,8 Millionen Euro führen und das geplante Defizit von 12,9 Mio auf 8,1 Mio Euro senken. Grob gesagt werden mit der Grundsteuer B in Deutschland die bebauten und unbebauten Grundstücke des Grundvermögens versteuert.

ADD schaut auf Finanzlage der Kommunen

Die Stadt Neuwied ist mit ihrem defizitären Haushalt in einer schwierigen Situation. Die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, kurz ADD, ermahnt regelmäßig finanzschwache Kommunen wie die Deichstadt, mehr zu sparen - beziehungsweise mehr Geld einzunehmen.

Stadt Neuwied ist finanziell am Limit

So weist auch der Stadtsprecher in der Mitteilung auf die defizitäre Haushaltslage Neuwieds hin. Trotz aller Sparbemühungen habe man in den Jahren 2010 bis 2019 ein durchschnittliches Defizit von knapp 6,4 Millionen Euro mit den Jahresabschlüssen ausweisen müssen. Der Schuldenstand war demnach zum 31.12.2020 auf 151,7 Millionen Euro (davon ca. 95 Millionen Kassenkredite) angewachsen.

Mit der Erhöhung der Grundsteuer B habe Neuwied sich neuen Handlungsspielraum geschaffen und die Position gegenüber der Aufsichtsbehörde gestärkt. Diesen Handlungsspielraum wolle man einsetzen, um wieder mehr Geld in Neuwieds Infrastruktur zu investieren und perspektivisch den Schuldenstand zu reduzieren. Das sei Neuwied auch den nächsten Generationen schuldig.

Kritik von Eigentümer-Verband

Der Verein Haus&Grund hatte die Erhöhung schon im Vorfeld der Sitzung in einem Statement zusammen mit dem Mieterbund Mittelrhein scharf kritisiert. Die Vertreter der Vereine sprechen bei dem sogenannten Hebesatz von jetzt 610 Punkten von einem "Spitzenwert in Rheinland-Pfalz".

Die Stadt hingegen erklärt dazu, die Steuerbescheide hätten gar nicht früher verschickt werden können. Zunächst habe nach der Entscheidung des Stadtrats im Dezember 2020 die ADD der geänderten Satzung zur Grundsteuer B zustimmen müssen. Danach habe die Satzung noch veröffentlicht werden müssen. Schließlich hätten dann erst die Bescheide verschickt werden können.

Christoph Schöll, Vorstandsvorsitzender des Landesverbands von Haus&Grund und Vorsitzender in Koblenz verweist auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs, der erst Ende vergangenen Jahres erneut festgestellt hat, dass das Land die Kommunen finanziell nicht genügend ausstattet. "Es kann nicht sein, dass die Bürger dafür jetzt die Zeche zahlen müssen."