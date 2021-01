In einem Klassenraum der Astrid-Lindgren-Grundschule in Winningen an der Mosel werden nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung aktuell Luftreiniger und CO2-Ampel getestet. Weil derzeit nur 15 Kinder in den Räumen betreut werden, seien die Bedingungen für den Test perfekt. Ein so genanntes UV-C-Gerät saugt die Raumluft am Boden an und leitet sie durch UV-C-Lampen. Dadurch würden Viren und Bakterien abgetötet und die saubere Luft anschließend an die Decke geblasen. Lüften spiele aber nach wie vor eine zentrale Rolle. Sollten die Geräte die Erwartungen erfüllen, will VG-Bürgermeister Bruno Seibeld über eine mögliche Anschaffung beraten.