Nach dem Feuer an der Pestalozzi-Grundschule im Koblenzer Stadtteil Goldgrube fällt der Unterricht diese Woche aus. Ermittler suchen nach der Brandursache.

Nach Angaben der Polizei hatte in der Nacht zu Montag der Eingangsbereich der Grundschule gebrannt. Das Feuer griff demnach auf das Gebäude über. Hierdurch zerbrachen Glasscheiben am Nebeneingang. Wie die Schulleiterin dem SWR mitteilte, sei das komplette Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Schulgebäude sei auch einen Tag nach dem Brand nicht betretbar.

Die Pestalozzi-Grundschule in der Goldgrube in Koblenz bleibt vorerst geschlossen. SWR

Notbetreuung für die Kinder nach dem Brand

Der Unterricht werde deshalb in den nächsten Tagen bis zu den Herbstferien ausfallen. Eine Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler sei in Containern in der Mensa eingerichtet. Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch immer unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen hohen fünfstelligen Betrag.