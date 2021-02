Nach dem Brand der Grundschule im Bopparder Stadtteil Bad Salzig sind jetzt mehrere Container aufgestellt worden, in denen die Schüler provisorisch unterrichtet werden können. Nach Angaben von Bürgermeister Walter Bersch (SPD) hätten dort alle sieben Grundschulklassen Platz. In den Containern auf dem Gelände am Alten Bahnhof werden den Angaben zufolge fünf Klassenräume und eine Sanitäranlage eingerichtet. Dort sollen die Schüler unterrichtet werden, sobald der Präsenzunterricht wieder stattfindet. Zurzeit werde im Alten Bahnhof eine Notbetreuung angeboten. In der abgebrannten Grundschule liefen derzeit die Reinigungsarbeiten, teilte Bersch mit. Erst in den kommenden Wochen entscheide sich, ob der mittlere Gebäudeteil der Schule saniert werden könne oder ersetzt werden müsse, sagte der Bürgermeister. Der mittlere Trakt war bei dem Feuer am stärksten beschädigt worden. Bersch rechnet mit einer Bauzeit von einem Jahr.