Nach Flutkatastrophe - Künftig Warnung auch per SMS

Der Bundesrat hat entschieden, dass die Menschen in Deutschland künftig auch per SMS aufs Handy vor Katastrophen gewarnt werden. Die Forderung danach war nach der Flutkatastrophe im Sommer laut geworden. Die Behörden sollen dann künftig schnell Warn-SMS auf die Handys aller Menschen in einem bestimmten Gebiet schicken können. Dafür musste allerdings das Telekommunikationsgesetz geändert werden. Das neue System soll in den kommenden Monaten installiert werden. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal waren 134 Menschen ums Leben gekommen. Viele Betroffene kritisierten, sie seien nicht rechtzeitig gewarnt worden. Unter anderem deswegen war die Diskussion um das sogenannte Cell Broadcasting aufgeflammt. Darüber hinaus soll auch das Sirenen-System erneuert werden.