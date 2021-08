Die Fraktion der Grünen im Kreistag von Ahrweiler hat einer Mitteilung zufolge einen Antrag gestellt, um ein Verfahren zur Abwahl von Landrat Jürgen Pföhler einzuleiten.

Mit einem Rücktritt würde der Landrat den Weg für einen politischen Neubeginn freimachen, so der Geschäftsführer der Grünen-Kreistagsfraktion, Richard Klasen. Sollte Pföhler nicht bis zur nächsten Kreistagssitzung am 18. August zurückgetreten sein, wollten die Grünen an ihrem Verfahrensantrag zur Abwahl festhalten, heißt es. Durch seine faktische Tatenlosigkeit in der Katastrophennacht vom 14. auf den 15. Juli habe er den Kreis Ahrweiler in einem besonders kritischen Zeitpunkt sich selbst überlassen. Pföhler habe das Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung verloren, so die Grünen.

Der Kreistag kann den Landrat mit Zweidrittel-Mehrheit abwählen. Dafür wären die Grünen auf Stimmen von CDU und SPD angewiesen. Ob sich die anderen Fraktionen dem Antrag anschließen, ist noch unklar. Am vergangenen Freitag hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie gegen den CDU-Politiker Pföhler ermittelt. Dabei geht es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen. Es wird geprüft, ob, mit früheren Warnungen oder Evakuierungen in der Region am Abend der Flutkatastrophe, Menschenleben hätten gerettet werden können.

Forderungen nach Katastrophenalarm blieben ungehört

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass auch einige Bürgermeister aus dem Flutgebiet schwere Vorwürfe gegen den Landrat erheben. Der Ortsbürgermeister der Gemeinde Altenahr, Rüdiger Fuhrmann (CDU), sagte den Zeitungen der Verlagsgruppe Rhein-Main (VRM), bereits um 16 Uhr hätten einzelne hauptamtliche Bürgermeister Pföhler aufgefordert, den Katastrophenalarm auszurufen. Dies war aber nicht passiert.

Bereits am Dienstag wurde bekannt, dass der Kreis Ahrweiler in der Hochwassernacht auch keine Warnmeldungen an ein spezielles Meldesystem des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geschickt hatte. Deshalb konnten regionale Medien - auch der SWR - keine Warnmeldungen und Verhaltensanweisungen an die Bevölkerung in der Ahrregion weitergeben.