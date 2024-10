Im Schulzentrum in Montabaur proben Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten den Ernstfall rund um Gefährdungslagen an Schulen. Im Szenario am Montagvormittag ging es um eine Geiselnahme: Personen mit Gewehren sind in die Schule eingedrungen, haben um sich geschossen, Geiseln genommen. Der Leiter der Polizeiinspektion Montabaur, Martin Velten, zeigte sich nach der Übung zufrieden mit dem Zusammenspiel der Einsatzkräfte.