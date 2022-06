Großeinsatz wegen befürchteter Explosionsgefahr am Bahnhof

per Mail teilen

Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehr waren am Freitagmorgen mit einem Großaufgebot am Bahnhof in Oberlahnstein im Einsatz. Nach Angaben der Polizei war einem Bahnmitarbeiter aufgefallen, dass aus einem abgestellten Kesselwagen Flüssigkeit auslief. Die dort schon seit zwei Wochen stehenden Waggons waren mit Diisobutylen beladen, einer Flüssigkeit, die leicht entzündbar ist und bei starker Erwärmung giftige und reizende Dämpfe absondert. Im schlimmsten Fall ist sie explosionsfähig. Bei den weiteren Untersuchungen der Feuerwehr und des Gefahrstoffmesszuges stellte die Polizei allerdings fest, dass lediglich Hydrauliköl ausgelaufen war. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden.