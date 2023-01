Brand in Bürogebäude in Koblenz: Toter noch nicht identifiziert

Großeinsatz am Hauptbahnhof

Bei einem Brand in einem Bürogebäude in der Nähe des Koblenzer Hauptbahnhofs ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei ist immer noch unklar, wer der Tote ist.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr hat es am Mittwochmorgen gegen 7:20 Uhr aus noch unbekannter Ursache eine Verpuffung gegeben. Dabei sei in einer Anwaltskanzlei im vierten Stock des Gebäudes ein Mann ums Leben gekommen. Noch ist laut Polizei nicht bekannt, um wen es sich bei dem Toten handelt. Seine Identität müsse noch geklärt werden, heißt es. Aus einer benachbarten Wohnung in der Löhrstraße sei ein Mensch gerettet worden, teilte die Feuerwehr mit. Feuerwehr muss glimmende Akten im Archiv der Kanzlei löschen Die Feuerwehr lüftete den fensterlosen Raum des Archivs in der Rechtsanwaltskanzlei, um die Zugänge und Fluchtwege im Treppenhaus offen zu halten. Brandermittler sind weiter vor Ort und suchen nach der Ursache für die Verpuffung. Die Polizei kann nach eigenen Angaben noch nichts zur Höhe des Sachschadens sagen. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude habe die Feuerwehr verhindern können. Autofahrer sollten Koblenzer Hauptbahnhof weiträumig umfahren Die Zufahrtsstraßen zum Hauptbahnhof waren wegen der Löscharbeiten zeitweise weiträumig abgesperrt. Der Bahnverkehr selbst war nach Polizeiangaben aber nicht betroffen.