Große Suchaktion nach vermisster Frau im Westerwald

Mehr als 150 Rettungskräfte haben gestern Nachmittag nach einer vermissten Frau im Westerwald gesucht. Ihr Ehemann hatte die Polizei in Wissen an der Sieg alarmiert, am Abend wurde sie gefunden.

Den Polizisten berichtete der besorgte Mann, dass seine Frau morgens das Haus verlassen hatte, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Sie sei aber bis nachmittags nicht mehr zurückgekehrt. Daraufhin wurde eine große Vermisstensuche rund um die Orte Wissen und Forst gestartet. Suchaktion mit 150 Einsatzkräften Erste Suchaktionen der Polizisten aus Wissen, Waldbröl und Betzdorf blieben aber erfolglos. Weil die Vermisste dringend Medikamente brauchte, wurden weitere Rettungskräfte alarmiert. Insgesamt waren etwa 150 Frauen und Männer der umliegenden Feuerwehren, und der DLRG Hamm im Einsatz. Außerdem waren die Rettungshundestaffeln von Hamm und Altenkirchen und ein Vermisstenspürhund aus Bad Kreuznach an der Suche beteiligt. Vermisste hatte sich verlaufen Das Gelände, in dem die Frau vermutet wurde, war laut Polizei teilweise schwer zugänglich. Deshalb wurden auch größere Quads und Drohnen eingesetzt. Gegen 19 Uhr am Abend fanden die Einsatzkräfte schließlich die vermisste Frau. Etwa 15 Kilometer weit entfernt von ihrem Haus. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie sich nur verlaufen.