Große Aufforstungsaktion im Westerwald

per Mail teilen

Ende Oktober soll im Westerwald eine große Aufforstungsaktion beginnen. 20.000 Bäume sollen nach Auskunft der Initiatoren an 15 Orten im gesamten Westerwald gepflanzt werden. Hinter der Aktion steht der zwanzigjährige Florian Havranek aus Dreisbach, er ist eigenen Angaben zufolge ausgebildeter Klimabotschafter. Zudem hat er bereits mehrere Filme über den Westerwald gedreht. Bei der Baumpflanzaktion wird er unter anderem vom ehrenamtlichen Hilfsnetzwerk „Wäller helfen“ unterstützt. Zwischen Oktober und November sollen 20.000 Bäume im Westerwald gepflanzt werden, etwa in Rennerod, Niederelbert, Altenkirchen oder Puderbach. Jeweils bis zu 15 Helfer seien vor Ort, die von Förstern unterstützt und beraten würden. Interessierte Bürger oder Firmen können zudem Baumpatenschaften übernehmen und das Projekt so finanziell unterstützen.