In Kottenheim im Kreis Mayen-Koblenz ist im Industriegebiet ein Feuer ausgebrochen. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten.

Die Produktionshalle einer Firma in Kottenheim brenne, teilte die Polizei Mayen mit. Der Betrieb stellt Produkte für Industrietechnik her - dazu gehören demnach auch Gasflaschen. Anwohner hatten am Morgen einen lauten Knall gehört.

Keine Verletzten bei Großbrand in Kottenheim

Nach Angaben der Polizei hat sich niemand in der Produktionshalle aufgehalten. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Durch das Feuer hat sich starker Rauch entwickelt. Die Anwohner in Kottenheim, Mendig und Thür sollen deshalb Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Über die Brandursache und die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.