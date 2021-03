In Neuwied hat es am Freitag ein Feuer auf dem ehemaligen Rasselstein-Firmengelände gegeben. Die Nachlöscharbeiten dauerten auch am Samstagmorgen noch an.

Nach Angaben der Feuerwehr sind noch etwa 20 Einsatzkräfte vor Ort. Über Nacht seien einige Teile der alten Werkshalle, in der es gebrannt hatte, eingestürzt. Andere Teile seien noch einsturzgefährdet. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute den Angaben zufolge leicht verletzt. Der Großbrand war am Freitagabend auf dem ehemaligen Rasselstein-Gelände in Neuwied ausgebrochen. Bis zu 350 Feuerwehrleute kämpften nach Angaben der Einsatzkräfte stundenlang gegen das Feuer. Es kam dabei zu einer starken Rauchentwicklung - die Rauchschwaden waren weithin sichtbar. Unterstützung bekam die Feuerwehr aus den Landkreisen Neuwied, Mayen-Koblenz und dem Westerwaldkreis sowie der Schnelleinsatzgruppe der Hilfsorganisationen, sagte der Oberbürgermeister von Neuwied, Jan Einig, dem SWR. Ein Ausbreiten des Feuers auf andere Gebäudeteile konnte laut Feuerwehr zwar verhindert werden, der Schaden sei jedoch beträchtlich. Wie hoch genau, ist noch nicht bekannt. In der stillgelegten Werkshalle, waren Maschinen untergebracht. Die Kriminalpolizei will heute mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen. Anwohner sollten wegen der Rauchentwicklung Türen und Fenster schließen Im Bereich des Brandortes war die L255 zwischen Niederbieber und der B42 voll gesperrt. In den Bereichen der Stadt Neuwied und Teilen der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach waren Anwohner aufgefordert worden, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Parallel maß die Feuerwehr die Luftwerte in der betroffenen Region. Bei den ersten Messfahrten seien keine Grenzwerte überschritten worden, hieß es von Seiten der Einsatzleitung. Rauchsäule über Neuwied Oliver Wies Rassselstein-Gelände ging vor drei Jahren an Investor aus Türkei Das Industriegelände war vor drei Jahren an einen türkischen Investor verkauft worden. Dieser wollte die brachliegenden Flächen wieder nutzbar machen. Mitte Februar hatte eine stinkende Rauchwolke über dem Gelände für Aufregung gesorgt. Nach Angaben der Stadt Neuwied war sie beim Abbruch alter Anlagen entstanden. Die Arbeiten wurden daraufhin zunächst eingestellt. @adlerweb Ist Rasselstein https://t.co/32u04EA55e Andreas B., Twitter, 26.3.2021, 18:36 Uhr