Spa, Vichy und Karlsbad - zusammen mit solch großen Namen hat sich Bad Ems um den Welterbetitel "Great Spas of Europe" beworben. Am Samstag hat die UNESCO nun entschieden, dass die elf europäischen Heilbäder den Titel erhalten.

Die Entscheidung teilte das Welterbe-Komitee der UNESCO am Samstag im chinesischen Fuzhou auf einer Online-Sitzung mit. Zur Begründung hieß es: Rund um Heilquellen habe sich ab dem 18. Jahrhundert in Europa ein ganz eigener städtebaulicher Typus gebildet - mit Trinkhallen, Kurhäusern, Grand Hotels und Parks und Gärten. Im Antlitz der Kurstädte spiegele sich Europa.

Bürgermeister Krügel: "Stolz auf unsere kleine Stadt"

Zahlreiche Mitarbeiter der Stadt, der Verbandsgemeinde, des Landes und natürlich Bürger verfolgten die Entscheidung im prunkvollen Marmorsaal in Bad Ems per Livestream auf einer Leinwand. Bürgermeister Oliver Krügel (CDU) freute sich sehr, als die Entscheidung der UNESCO zugunsten von Bad Ems fiel: "Ich bin ein wenig stolz auf unsere kleine Stadt und ihre große Geschichte. Wir sind sehr dankbar, dass wir an diesem gemeinsamen europäischen Projekt mitarbeiten durften."

Die Bewerbung sei ohne größere Einschränkungen bewilligt worden. Um die Städte selbst mehr hervorzuheben, solle lediglich der Name des Welterbetitels in "Great Spa Towns of Europe" geändert werden, so Krügel. Das empfahl die internationale Denkmalschutz-Behörde ICOMOS, die sich im Vorfeld für den Welterbetitel ausgesprochen hatte.

Bad Ems früher und heute

Vorbereitungen seit 2013

Krügel und die anderen Verantwortlichen seien trotzdem im Vorfeld zwar angespannt gewesen, waren aber zuversichtlich, dass es mit dem Welterbetitel klappt. "Wir haben so lange darauf hin gefiebert", hatte Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) schon im Vorfeld gesagt. "2013 haben die Vorbereitungen für die Bewerbung begonnen." Damals fragte der Bürgermeister aus dem tschechischen Karlsbad an, ob sich Bad Ems zusammen mit anderen Kurstädten bewerben wolle. Seitdem war die Kurstadt an der Lahn mit im Boot - mit der Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz.

Die anderen zehn Bewerber sind wie Bad Ems europäische Kurstädte, die sich im 19. Jahrhundert um natürliche Mineralquellen herum entwickelt haben. Aus Deutschland sind das noch Bad Kissingen und Baden-Baden, aus den anderen europäischen Ländern Spa (Belgien), Vichy (Frankreich), Bath (Vereinigtes Königreich) sowie Franzensbad, Marienbad und eben Karlsbad (Tschechien). "Dass sich so viele Orte für die Bewerbung zusammengeschlossen haben, ist einzigartig", sagt Bürgermeister Krügel.

Bad Ems in einer Reihe mit den bekanntesten Kurorten Europas

Dass Bad Ems überhaupt mit dabei ist, hat vor allem mit der glorreichen Vergangenheit des Kurortes zu tun. Im 19. Jahrhundert war er der Treffpunkt für Adelige, Künstler und Politiker. Anders als Spa, Vichy oder Karlsbad ist die Stadt an der Lahn heute aber höchstens ein Geheimtipp. Und das trotz der berühmten Emser Pastillen, die in Bad Ems hergestellt werden.

Bürgermeister Krügel erhofft sich von dem Welterbetitel deshalb auch, dass sich die 10.000 Einwohner-Stadt überregional wieder einen Namen macht und mehr Touristen kommen. Künftig rechnet er mit etwa acht bis zehn Prozent mehr Besuchern in Bad Ems. Aktuell werde ja auch schon ein neues Hotel am Thermalbad gebaut, so Krügel. "Man muss aber betonen, dass der Welterbetitel kein Tourismustitel ist, sondern eine Verpflichtung, noch mehr Denkmalschutz zu betreiben", so Krügel.

"Es kamen nicht viele Städte in Frage"

Auch Hans-Jürgen Sarholz hatte sich den 24. Juli dick in seinem Kalender angestrichen. Der Stadtarchivar von Bad Ems hat die Bewerbung seit 2013, also von Anfang an, betreut. "Es kamen gar nicht viele europäische Städte in Frage", erzählt er. "Internationale Experten haben geschaut, welche von den einst wirklich mondänen 40 bis 45 Kurorten bilden heute noch in ihrem Stadtbild ab, was diesen Kurort im 19. Jahrhundert ausmachte."

In Bad Ems seien alle wesentlichen Bauten aus dieser Zeit noch erhalten: Das Kurhotel, das Kurhaus mit seinem Marmorsaal und ein Teil der Badehäuser, erklärt der Historiker. Hinzu komme der Kurpark und die umliegende Natur mit ihren Aussichtspunkten hoch über dem engen Lahntal, die das Stadtbild noch heute prägten.

Der Bad Emser Stadtarchivar Dr. Hans-Jürgen Sarholz hat die Welterbe-Bewerbung von Anfang an betreut. SWR Dr. Hans-Jürgen Sarholz, Leiter des Stadtmuseums und Stadtarchivs von Bad Ems

Kaiser und Zaren als Kurgäste in Bad Ems

Die Stadt habe außerdem das Glück gehabt, von Kriegszerstörungen verschont geblieben zu sein, erklärt Sarholz. "Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war Bad Ems einer der beliebtesten Kurorte in Europa." Zahlreiche Regenten wie Kaiser Wilhelm I. und Angehörige des russischen Zarenhauses Romanow kamen in die Kurstadt.

Auch andere große Namen wie Richard Wagner oder Alfred Krupp lockte der Ruf der Heilquellen nach Bad Ems. Hunderte russische Gäste und Tausende Franzosen seien damals regelmäßig zur Erholung an die Lahn gekommen.

Im Emser Stadtmuseum kann man nachschauen welche Persönlichkeiten, wann in Bad Ems zu Gast waren. SWR

Bad Ems verliert an Bedeutung im 20. Jahrhundert

Nach dem Ersten Weltkrieg war die Stadt dann aber von den Franzosen besetzt. Die großen Zeiten von Bad Ems sind plötzlich vorbei. Das prunkvolle Stadtbild der Vergangenheit bleibt aber erhalten.

Seitdem habe sich Bad Ems gewandelt, sagt Gästeführerin Andrea Schneider. Sie zeigt seit zwölf Jahren Besuchern die Stadt und hat ein Buch über die Stadt geschrieben. "Die meisten Gäste sind absolut begeistert von der schönen Landschaft," sagt sie. "Es gibt wirklich Leute, die sagen, das sieht hier aus wie in Karlsbad."

Doch was verloren gegangen ist, ist die traditionelle Kur. In den 1970er und 80er-Jahren habe es eine große Gesundheitsreform gegeben. "Da wurden die Kuren, wie sie bislang existierten, von der Politik regelrecht abgeschafft", erklärt Schneider. Man habe also nicht mehr auf Kosten der Krankenkassen gebadet, gegurgelt oder getrunken. "Es kamen dann andere Kureinrichtungen, das sind unsere heutigen Rehakliniken. Die Patienten dort sind unsere heutigen Kurgäste."

Abstimmung über niedergermanischen Limes

Bad Ems ist nicht der einzige Ort in Rheinland-Pfalz über den die Unesco entscheidet. Auch der niedergermanische Limes, der auch durch die Kreise Ahrweiler und Neuwied Richtung Norden führt, könnte im Verlauf der mehrtägigen Beratungen zum Welterbe gekrönt werden. Der obergermanische Limes, der von Rheinbrohl aus Richtung Süden führt, gehört schon dazu.

Auf der anstehenden Sitzung wird insgesamt über fünf Welterbe-Nominierungen entschieden, an denen Deutschland beteiligt ist. Dazu gehören die Künstlerkolonie Mathildenhöhe sowie die SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz.