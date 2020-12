Manche hielten ihn für verrückt, andere für mutig: Udo Oelke hat den Corona-Impfstoff getestet, über den die Europäische Arzeneimittelbehörde am Montag ihr Gutachten vorstellt.

Die Gitter zum Sportgeschäft von Udo Oelke in der Fußgängerzone in Bad Neuenahr-Ahrweiler sind halb herunter gelassen – wegen des Lockdowns musste auch er schließen. Aber viel Zeit hätte der 67-Jährige momentan sowieso nicht für sein Geschäft, sagt er und schmunzelt: Seitdem bekannt ist, dass er den Impfstoff von Biontech getestet hat, ist Udo Oelke bei Journalisten aus ganz Europa ein gefragter Mann.

Vergangene Woche war das griechische Fernsehen da und habe einen Film über ihn gedreht, sagt er. Auch die RAI aus Rom wolle noch vor Weihnachten einen Reporter an die Ahr schicken.

Udo Oelke hatte Vertrauen in die Wissenschaftler

Der ehemalige Krankenpfleger hatte sich selbst bei dem Studien-Zentrum in Mannheim gemeldet, das den Biontech-Impfstoff getestet hat. Er war einer von zehntausenden Teilnehmern, die bei der klinischen Studie mitgemacht haben. Seine Motivation sei gewesen, dass er anderen helfen wollte. Die Reporter wollen von ihm hören, wie es war, als er den Impfstoff getestet hat.

Wann kommt die Zulassung in der EU?

Über diesen Impfstoff, den das Mainzer Unternehmen Biontech und der amerikanische Arzeneimittelhersteller Pfizer gemeinsam entwickelt haben, berät am Montag die Europäische Arzeneimittelbehörde (EMA). Sie stellt ihr Gutachten dazu vor. Es wird damit gerechnet, dass der Impfstoff danach eine Zulassung in der Europäischen Union erhält und dann mit dem Impfen begonnen werden kann. Dafür sind extra mobile Teams zusammengestellt worden, die vor allem in Seniorenheimen die ersten Menschen impfen sollen. Auch in den 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz soll es bald losgehen.

Viele Fragen von Familie und Freunden

Aber natürlich haben auch Verwandte, Freunde und Bekannte viele Fragen zum neuen Impfstoff. Immer wollen sie wissen, wie seine Erfahrungen waren. "Egal, ob im Altenheim, wo ich Sport gebe, oder unsere Tochter in Venedig - alle haben gefragt, wie es mir geht."

Nach den Gesprächen mit ihm wollten jetzt alle, die er kenne, sich inzwischen impfen lassen, berichtet Udo Oelke. Menschen, die gegen eine Impfung seien, kenne er nur aus dem Fernsehen. Ihren Protest könne er aber nicht verstehen, sagt der 67-Jährige. Jeder Corona-Tote sei einer zuviel. Udo Oelke jedenfalls freut sich schon auf eine Zeit, in der Corona den Alltag nicht mehr zu stark einschränkt, weil man sich impfen lassen kann.