Helfershuttle sucht Freiwillige zum Müllsammeln

Das Helfer-Shuttle fürs Ahrtal sucht nach eigenen Angaben noch Helfer, um das Ahr-Ufer weiter vom Müll zu befreien. Freiwillige können sich dafür online auf der Homepage des Helfer-Shuttles für die beiden kommenden Samstage registrieren. Wichtig dabei sei es, ein Häkchen an der richtigen Stelle zu setzen - nämlich bei "Ich möchte beim Müllsammeltag mitmachen!", so die Organisatoren des Helfer-Shuttles. Die Freiwilligen sollten an festes Schuhwerk oder Gummistiefel denken, ebenso an regenfeste Kleidung. Außerdem müssen sie einen gültigen negativen Corona-Test vorweisen oder einen vor Ort machen. Treffpunkt ist am Samstagmorgen ab acht Uhr im Gewerbegebiet in Grafschaft-Ringen. Von dort fährt ein Shuttle zur Müll-Sammel-Aktion ins Ahrtal.