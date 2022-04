Präsenzgottesdienste an Gründonnerstag

Viele katholische und evangelische Kirchen in der Region Koblenz laden an Gründonnerstag nach zwei Jahren Pandemiepause wieder zu Präsenzgottesdiensten ein. Unter anderem werden am Donnerstagabend im Evangelischen Dekanat Westerwald besondere Gottesdienste gefeiert. "Jetzt oder nie" ist das Motto eines Openair-Gottesdienstes mit Tischabendmahl vor der Evangelischen Kirche in Höhr-Grenzhausen. In der Gründonnerstagsandacht in der Kirche in Rückeroth können sich die Teilnehmer die Füße waschen lassen, als besondere Segenshandlung. In Neunkirchen werden in der Johanniskirche Humus, Kräuter, ungesäuertes Brot und Wein gereicht. Im Limburger Dom feiert Bischof Bätzing einen Gottesdienst mit Abendmahl, er wird auch live im Internet übertragen. Und auch in der Koblenzer Herz-Jesu-Kirche gibt es wieder eine Abendmahlsfeier.