Die evangelische Kirche in Miehlen im Rhein-Lahn-Kreis bekommt ein neues Geläut. Dazu mussten zwei alte Glocken mit einem Schwerlastkran herausgehoben werden.

Dafür war im Vorfeld ein Teil des Kirchendachs geöffnet worden. Architekt und Bauleiter Christof Heil ist am Vormittag froh, dass es in der vergangenen Nacht nicht reingeregnet hat. „Wir haben ein Notdach eingerichtet, die Dachdecker haben da gute Arbeit gemacht. Das Dach war dicht." Als die erste der beiden alten Glocken am Kranhaken hängt, sind schon einige Schaulustige an der Kirche eingetroffen - sowas erlebt man ja nicht jeden Tag, heißt es.

Alte Glocken werden vor der Kirche ausgestellt

Zwei der drei Glocken haben Risse und müssen daher raus. Dafür kommen drei neue Glocken dazu. Die Kirche hat künftig also ein Vier-Glocken-Geläut. Die beiden alten Glocken werden jetzt vor der Kirche ausgestellt. Die Gemeinde wollte sie nach eigenen Angaben auf keinen Fall verschrotten lassen. Die neuen Glocken werden wahrscheinlich erst Mitte September zu hören sein, heißt es. Sie müssen noch eingepasst werden.