In uralter Wehrkirche in Pfalzfeld läuten wieder die Glocken

Nach neun Jahren Pause läuten in der Wehrkirche in Pfalzfeld wieder Glocken. Weil der Kirchturm einsturzgefährdet war, musste er saniert werden, drei neue Glocken wurden gekauft.

Die neuen, aber schon gebrauchten Bronze-Glocken stammen aus Trier und sind wesentlich leichter als die alten Eisenglocken. Diese hatten erhebliche Schäden am fast 500 Jahre alten Kirchturm verursacht. Wegen Einsturzgefahr musste sogar der anliegende Friedhof abgesperrt werden. Das Besondere an der Kirche in Pfalzgraf ist, dass sie als ehemalige Wehrkirche auf einer ursprünglich keltischen Kultstätte aufgebaut worden ist, so Pfarrer Johannes Dübbelde. Deshalb liegt die Kirche auch außerhalb des Ortes.

Glocken schwingen jetzt in andere Richtung

Nach Angaben von Pfarrer Johannes Dübbelde hängen die neuen leichten Glocken jetzt viel besser als ihre drei schweren Vorgängerinnen und schwingen dadurch mit der Länge des Kirchenschiffes. Dadurch entstehe weniger Druck auf die Mauern des mit 300.000 Euro sanierten Glockenstuhls. Die Glocken haben die Gemeinde rund 30.000 Euro gekostet, was ungefähr dem Materialpreis entspricht, meint Pfarrer Dübbelde.

Premiere im Erntedankgottesdienst

Die Bronzeglocken wiegen jeweils 1,2 Tonnen, 800 Kilo und 500 Kilo. Sie wurden 1967 gegossen und kamen dann in die mittlerweile abgerissene Christuskirche nach Trier. Glockengießer aus Straßburg installierte das Geläut mit einem Spezialkran zwölf Meter hoch in den Pfalzfelder Kirchturm. Im Erntedankgottesdienst werden sie zum ersten Mal in ihrer neuen Heimat läuten.