Die Aufgabe im Technologiezentrum Koblenz: Programmierer, Spiele- und Audio-Designer oder 3D-Modellierer setzen sich zusammen und entwickeln ein Videospiel. In nur 48 Stunden.

Nur ein Wochenende, um ein Videospiel zu planen, zu programmieren und zu designen. Das ist die Herausforderung, der sich viele Menschen seit Freitag in Koblenz stellen. Wer teilnimmt, bekommt zu Beginn des Jams ein Thema zu dem das Spiel entwickelt werden soll - das kann ein Wort sein, ein Motto oder auch nur ein Bild. Das weltweite Motto in diesem Jahr ist: "Bubble" - auf Deutsch: "Luftblase".

In diesem Jahr entwickeln die Gruppen ein Computerspiel unter dem Motto "Bubble". SWR

"Global Game Jam" Koblenz läuft für 48 Stunden - auch nachts

Los geht der Entwicklungs-Sprint am Freitag um 16 Uhr und endet am Sonntag, ebenfalls um 16 Uhr. Wer mitentwickeln will, bringt Laptops mit sowie zusätzliche Ausrüstung, wie ein Grafiktablet und musste sich vorher auch online anmelden, da die Plätze vor Ort laut Veranstalter begrenzt sind. Die Räume sind durchgehend geöffnet - wer also gar nicht erst nach Hause fahren will, kann auch eine Luftmatratze mitbringen und sich vor Ort kurz ausruhen.

Am Ende werden die Spiele präsentiert - aber nicht bewertet, denn in der kurzen Zeit schaffen die Entwickler keine ganzen Spiele, sondern nur einzelne Fragmente. Es handelt sich laut Organisatoren auch nicht um einen Wettbewerb, sondern es geht darum, die Zusammenarbeit unter den Teilnehmenden zu fördern.

"Global Game Jam": Weltweite Aktion

Das Technologiezentrum Koblenz nimmt damit an einer weltweiten Aktion teil. Laut der Organisatoren ist der "Global Game Jam" die weltweit größte Veranstaltung zur Spieleentwicklung. Seit Montag finden auf der ganzen Welt ähnliche Veranstaltungen wie in Koblenz statt.

Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben der Organisatoren weltweit knapp 800 Veranstaltungen in über 100 Ländern mit rund 35.000 teilnehmenden Menschen. Allein in Deutschland gibt es demnach 30 ähnliche Veranstaltungen. Der "Global Game Jam" Koblenz ist die einzige Veranstaltung in Rheinland-Pfalz.