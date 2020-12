In Glees am Laacher See im Kreis Ahrweiler hat sich am Wochenende ein Waldarbeiter schwer verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei er bei Baumfällarbeiten von einem schweren Ast im Gesicht getroffen worden. Da sich der Unfall in einem schwer zugänglichen Waldstück ereignet habe, sei die Bergwacht des Deutschen Roten Kreuzes in Ettringen alarmiert worden. Diese habe den Mann mit einem speziellen Gelände-Krankenwagen geborgen. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.