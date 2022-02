Unfälle durch schneeglatte Straßen im Westerwald

Im Westerwald haben schnee- und eisglatte Straßen am frühen Montagmorgen im Berufsverkehr zu Behinderungen und Unfällen geführt. Im Bereich der Polizei Betzdorf gab es fünf Unfälle, unter anderem in Nauroth und Emmerzhausen. Es blieb bei Blechschäden. Der Schnee sei auf den eisglatten Straßen liegengeblieben. Bei Friedewald kamen laut Polizei an einem Anstieg mehrere Lastwagen und Busse ins Rutschen und nicht mehr weiter. Auch zwei Streufahrzeuge fuhren sich den Angaben zufolge zwischen Heckersdorf und Dernbach und bei Elkenroth im Schnee fest. Auch im Bereich der Polizei Hachenburg standen am frühen Montagmorgen mehrere Lkw quer. Zwischen der Fuchskaute und Hof rutschte demnach ein Laster in den Graben, verletzt worden sei niemand. In und um Westerburg gab es nach Polizeiangaben ebenfalls im Berufsverkehr Unfälle mit Blechschäden.