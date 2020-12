per Mail teilen

Der frühere französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing wurde 94 Jahre alt. Er wurde in Koblenz geboren und war seit 2006 Ehrenbürger der Stadt.

Das Büro des früheren französischen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing teilte mit, der 94-Jährige sei im Zusammenhang mit einer Corona- Infektion gestorben. Er führte Frankreich zwischen 1974 und 1981. Valéry Giscard d'Estaing kam im Februar 1926 in Koblenz zur Welt, als die Stadt noch unter französischer Besatzung stand. Sein Vater war Teil der französischen Besatzungsarmee, wurde aber kurz nach seiner Geburt zurück in die Heimat versetzt.

In Koblenz geborgen, in Frankreich aufgewachsen

Giscard d'Estaing verband eine besondere Freundschaft mit dem früheren deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD), mit dem er nahezu zeitgleich regierte. Die beiden Politiker festigten die deutsch-französische Freundschaft und setzten sich für die europäische Einigung ein. Als die Stadt Koblenz Valéry Giscard d'Estaing im Oktober 2006 zum Ehrenbürger ernannte, hielt Helmut Schmidt die Laudatio.

"Lieber Valéry, ich danke Ihnen für Ihre Freundschaft" Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt im Oktober 2006 in Koblenz

Helmut Schmidt pries den Einsatz "Giscards" für europäische Einigung, und wurde dabei auch ganz persönlich: "Freundschaften zwischen Politikern sind nicht allzu häufig. Und nicht allzu oft trägt eine solche Freundschaft dann auch politische Früchte", sagte er damals. Der revanchierte sich und erwiderte: "Mein Handeln war stets geprägt von der Idee, Deutsche und Franzosen zusammen zu bringen. In dem Sie mich zum Ehrenbürger machen, ist dieses Ziel für mich erreicht." Am früheren Standort seines Geburtshauses in Koblenz steht heute ein Gedenkstein zur Erinnerung.

Am 22. Oktober 2006 verlieh Oberbürgermeister Schulte-Wissermann den "Ehrenbürgerbrief" der Stadt an den früheren französischen Staatspräsident Valery Giscard d'Estaing (li). dpa Bildfunk Picture Alliance

Schnelle Karriere in der Politik in Frankreich

Als Sohn aus bürgerlichem Hause wuchs Giscard d'Estaing in Frankreich auf, absolvierte die Elite-Kaderschmieden Polytechnique sowie die Nationale Hochschule für Verwaltung ENA und machte dann schnell politisch Karriere: Mit nur 29 Jahren wurde er Abgeordneter und mit 36 Jahren Frankreichs jüngster Wirtschafts- und Finanzminister, später dann im Alter von 48 Jahren der bis dahin jüngste Präsident der Nachkriegs-Republik.

Französischer Präsident mit europäischer Vision

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte ihn als "großen Europäer" und Neuerer für sein Land. Unter Giscard d'Estaing kam es zu Reformen wie der Legalisierung der Abtreibung oder der Absenkung des Wahlalters auf 18 Jahre. Es sei ihm gelungen, "das politische Leben in Frankreich zu modernisieren", erklärte der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy. Sein Nachfolger François Hollande betonte, Frankreich habe "einen Staatsmann verloren, der sich für eine Öffnung zur Welt" entschieden habe. Giscard d'Estaing sei "entschieden europäisch" aufgetreten und habe zur Stärkung der deutsch-französischen Beziehungen beigetragen.