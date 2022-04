Geysir in Andernach mit neuem Konzept

Der höchste Kaltwasser-Geysir der Welt in Andernach ist mit einem neuen Besucherkonzept in die Saison gestartet. Nach Angaben der Stadt können die Besucher jetzt zu festen Einlassfenstern ins Museum und werden dann mit dem Schiff zum Geysir auf dem Namedyer Werth gebracht. Zuvor war den Besuchern vor allem die Abfahrtszeit des Schiffes zum Geysir kommuniziert worden. Es wurde empfohlen, für das Museum etwas früher zu kommen. Die Betreibergesellschaft hat damit aber nach eigenen Angaben die Erfahrung gemacht, dass die Menschen zu wenig Zeit für das Museum einplanen würden. Deshalb gebe es jetzt vier feste Einlasszeiten für das Museum. Wegen der Corona-Auflagen dürfen pro Zeitfenster maximal 200 Menschen teilnehmen. Im Museum herrsche weiter Maskenpflicht. Das Museum sei für diese Saison komplett überarbeitet worden, ebenso die Webseite, so die Stadt. Diese habe einen eigenen Bereich für Schulen, naturwissenschaftliche Themen könnten so weiter in den Fokus rücken.