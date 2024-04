Mann soll Frau in Weißenthurm schwer verletzt haben

per Mail teilen

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der am Vormittag in Weißenthurm eine Frau verletzt haben soll. Zeugen hatten die Beamten gerufen, weil die Frau blutend auf der Straße lag.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich die Frau offenbar mit dem Mann gestritten. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen. Nach SWR - Informationen kennen sich der mutmaßliche Täter und die Frau. Sie sollen in einem Haus in der Nähe des Tatorts wohnen.

Motiv für Angriff auf Frau noch unklar

Die Hauptstraße in Weißenthurm war wegen des Einsatzes längere Zeit gesperrt. Die Polizei weiß noch nicht, wie schwer die Frau verletzt ist und warum der Tatverdächtige sie angegriffen hat. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen