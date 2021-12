per Mail teilen

Ein Mann hat am Dienstagabend einen Getränkemarkt in Koblenz-Niederberg überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Unbekannte einen Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Anschließend sei der Täter mit einem hohen dreistelligen Betrag in Richtung Ehrenbreitstein geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.