Nach dem gewaltsamen Tod einer Familie in Weitefeld im Kreis Altenkirchen fahndet die Polizei nach wie vor nach dem mutmaßlichen Täter. Verdächtigt wird ein Mann aus dem Nachbarort.

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, steht ein 61-jähriger Mann aus einem Nachbarort von Weitefeld im Westerwald unter dringendem Tatverdacht, die dreiköpfige Familie getötet zu haben. Das habe insbesondere die Analyse der forensischen Spuren am Tatort ergeben.

Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen einen Haftbefehl wegen des Verdachts des dreifachen Mordes gegen Alexander Meisner erwirkt. Der Verdächtige befindet sich den Angaben zufolge weiterhin auf der Flucht. Die Polizei fahndet mit starken Kräften nach dem Mann und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Meisner ist laut Polizei etwa 1,74 Meter groß, hat braune Haare und blau-graue Augen. Er habe eine Narbe am rechten Oberarm, an der Augenbraue und am linken Unterarm. Auf dem Handrücken links trage er ein Tattoo "Katja" (in russischer Schreibweise). Die Polizei hat auch ein weiteres Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, soll sich bei der Polizei melden. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass der Mann bewaffnet und gewaltbereit ist. Es lägen aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung vor.

Telefonnummer für Hinweise zur Tat Unter der Nummer 0261 92156 390 nimmt die Kriminalpolizei Hinweise zu der Tat in Weitefeld entgegen.

Frau hatte selbst noch Notruf gewählt

Die Polizei war am frühen Sonntagmorgen um 3:45 Uhr alarmiert worden. Wie jetzt bekannt wurde, hatte die zu dem Zeitpunkt noch lebende Frau den Notruf gewählt. Als die Beamten in dem Haus in Weitefeld eintrafen, fanden sie drei Leichen vor: einen 47-jährigen Mann, seine 44-jährige Ehefrau und den 16-jährigen Sohn. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei sind für die Tat sowohl Schuss- als auch Stichwaffen benutzt worden. Die Leichen sollen obduziert werden.

Hintergründe für Gewalttat in Weitefeld noch unklar

Als die Polizisten am Morgen in Weitefeld eintrafen, hatten sie den Angaben zufolge eine flüchtende Person beobachtet. Weitere Ermittlungen führten sie dann auf die Spur von Alexander Meisner. Über die Hintergründe der Tat, insbesondere das Motiv, liegen laut Polizei noch keine Informationen vor. Sie war am Sonntag noch davon ausgegangen, dass einiges für eine Tat aus dem familiären Umfeld spreche. Das habe sich bislang aber nicht bestätigt.