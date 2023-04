Ende März ist im Rheinhafen von Brohl-Lützing ein stillgelegtes Fahrgastschiff gesunken. Über die Ostertage soll es geborgen werden - aus Angst, es könnte die Umwelt weiter verschmutzen.

Das für die Bergung zuständige Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt konnte dem SWR noch keinen konkreten Termin für die Bergung nennen. Die Entscheidung werde vermutlich erst am Donnerstagnachmittag fallen, heißt es.

Den Angaben zufolge ist eine Spezialfirma mit der Bergung des über 40 Meter langen Schiffs beauftragt worden. Ein Ponton-Schiff habe sich bereits von Duisburg aus auf den Weg nach Brohl-Lützing gemacht. Die Experten müssten jetzt klären, wie sie das ehemalige Fahrgastschiff "Carmen Sylva" am besten bergen können. Es war am 28. März im Rheinhafen in Brohl-Lützing auf den Grund des Rheins gesunken. Dabei waren Öl und Betriebsstoffe ausgelaufen.

Wasser- und Schifffahrtsamt: Bergung des Schiffs ist wichtig

Ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes sagte, es sei wichtig, dass das stillgelegte Fahrgastschiff bald aus dem Rhein gehoben werde. Denn sonst könnten möglicherweise weitere Betriebsstoffe auslaufen und ins Wasser gelangen.

Bislang ist noch unklar, warum das stillgelegte Ausflugsschiff leck geschlagen und mitsamt dem Steiger, an dem es vertäut war, im Wasser versunken ist. Verletzt wurde niemand. Während das Schiff sank, rissen laut Polizei Drähte, an denen ein zweites stillgelegtes Ausflugsschiff befestigt war. Dieses sei anschließend ins Hafenbecken getrieben. Die Feuerwehr konnte es den Angaben zufolge mit Seilen an einer anderen Liegestelle im Hafen in Brohl befestigen.

Stadt Neuwied ließ das gesunkene Ausflugsschiff 2021 abschleppen

Bei dem gesunkenen Schiff handelt es sich um eines von zwei stillgelegten Fahrgastschiffen, die die Stadt Neuwied im Dezember 2021 hatte abschleppen lassen. Das bestätigte die Wasserschutzpolizei.

Das stillgelegte Fahrgastschiff Carmen Sylva lag im Dezember 2021 noch am Anleger in Neuwied. SWR

Momentan muss nach ihren Angaben noch geklärt werden, wer die Kosten für die Bergung der "Carmen Sylva" übernehmen wird. Dazu waren bereits Vertreter des Amtsgerichtes Sinzig im Hafen von Brohl-Lützing.