Einen Monat nach der Schließung der Loreleykliniken zieht der Geschäftsführer des neuen Gesundheitscampus Loreley GmbH eine positive Zwischenbilanz. Ohne die Wochenenden würden gleichzeitig etwa 40 Patienten in der neuen orthopädischen Tagesklinik in Oberwesel behandelt – mit 72 Patienten wäre sie voll ausgelastet. Die wirtschaftlich angeschlagenen Loreley Kliniken in Oberwesel und St. Goar waren Ende September geschlossen worden. Gegen die Schließung hatte es Demonstrationen gegeben. Viele Mitarbeiter verloren ihre Arbeit, ein Teil arbeitet nun woanders. In der Tagesklinik in Oberwesel gibt es momentan etwa 40 Mitarbeiter, wie Ärzte, Therapeuten und Krankenschwestern.