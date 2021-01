Ein Spaziergänger hat in Rüber auf dem Maifeld eine gestohlene Mutter-Gottes-Statue gefunden. Unbekannte hatten sie nach Polizeiangaben am Wochenende aus der Ölbergkapelle am Ortsausgang Moselkern aus der Befestigung gerissen und entwendet. Neben der Statue wurden weitere sakrale Gegenstände und Grabdekoration gefunden, deren Herkunft sei nicht bekannt. Die Polizei in Cochem bittet um Hinweise.