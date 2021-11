Bleibt die Schulinsel Nonnenwerth erhalten?

per Mail teilen

Seit dem Sommer gibt es Befürchtungen, dass das traditionsreiche Gymnasium auf der Insel Nonnenwerth im Rhein bei Remagen geschlossen werden könnte. Am Dienstag wollen Schulträger und Elternvertreter über die Zukunft der Schule sprechen.

2020 hatten die Franziskanerinnen von Nonnenwerth die Trägerschaft der Schule in andere Hände gegeben und waren zuversichtlich, dass die Schule auf diese Weise erhalten bleibt. Der neue Träger, Peter Soliman, zeigt sich inzwischen überrascht über die Unterhaltungskosten der Schule. Diese seien ihm im Voraus nicht klar gewesen, sagte Soliman in einer Mitteilung an die Schule. Außerdem finde sich bisher niemand, der ansonsten die Trägerschaft übernehmen würde.

Schulinsel Nonnenwerth bei Remagen Seit August 2020 heißt der Eigentümer der Schulinsel Peter Soliman. Er ist auch geschäftsführender Gesellschafter der internationalen Schule ISR Neuss. Sie hat die Anteile an der Nonnenwerther Schul-GmbH übernommen. Seit 1854 war die Schule, die einst eine reine Mädchenschule war, und die Insel Nonnenwerth in den Händen der Franziskanerinnen. Doch zuletzt war die Ordensgemeinschaft auf der Insel zu klein geworden, um den Schulbetrieb aus eigener Kraft weiter zu betreiben. Sie haben sich beim Verkauf der Insel ein lebenslanges Wohnrecht auf der Insel zusichern lassen.

Kritik aus der Elternschaft

Einige Eltern widersprechen der Darstellung des neuen Schulträgers. Sie befürchten, dass er das Schulgebäude auf der Rheininsel Nonnenwerth an ein Immobilienunternehmen veräußern wird und auf diese Weise dort Privatwohnungen entstehen.

Wie lange bleibt die idyllische Insel noch eine Schule?

Gegen die mögliche Schließung der Schule hatten vergangene Woche Schüler und Eltern demonstriert. Der Schulträger, die Schule und die Eltern haben angekündigt, sich frühestens am Mittwoch über den Inhalt der Gespräche zu äußern.

Erst im Sommer war die Schulinsel Nonnenwerth in die Schlagzeilen geraten. Der Kreis hatte das Gymnasium auf der Rheininsel im Juni wegen Brandschutzmängeln kurzzeitig geschlossen. Die Schüler waren deswegen überwiegend im Distanzunterricht.