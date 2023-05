Kind ertrinkt beinahe in geschlossenem Freibad in Boppard

per Mail teilen

Im geschlossenen Freibad Boppard-Buchenau ist am Sonntag nach Angaben der Polizei ein sechsjähriges Kind fast ertrunken. Es trieb offenbar regungslos im Nichtschwimmerbecken.

Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge am Sonntagvormittag. Demnach konnte das Kind die Wohnung der Familie in der Nähe des Freibades unbeobachtet verlassen. Unmittelbar danach habe die Mutter die Suche aufgenommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Boppard.

Ältere Schwester findet Kind im Nichtschwimmerbecken

Schließlich habe die ältere Schwester das Kind in einem Becken des Freibades regungslos treibend vorgefunden und aus dem Wasser geholt. Der alarmierte Notarzt konnte das Kind den Angaben zufolge reanimieren. Ein Rettungshubschrauber brachte es in ein Krankenhaus, wo es laut Polizei noch immer behandelt wird. Wie es dem Kind geht, sei den Behörden nicht bekannt.

Die Polizei Boppard teilte weiterhin mit, dass bis jetzt völlig unklar ist, wie das sechsjährige Kind in das geschlossene Freibad gelangen konnte. Am Dienstag werde geklärt, wie die weiteren Ermittlungen ablaufen.

Freibad Boppard wegen Keimen an Pfingsten noch geschlossen

Das Freibad im Bopparder Stadtteil Buchenau sollte eigentlich in der vergangenen Woche öffnen, war aber am Pfingstwochenende noch geschlossen. Grund für den späteren Start ist nach Angaben der Stadt, dass im Frischwassersystem, an dem auch die Duschen hängen, zu viele Keime festgestellt wurden.

Das Leitungssystem habe deshalb erneut desinfiziert werden müssen, heißt es von der Stadt. Das Badewasser in den Becken sei nicht von Keimen befallen. Der genaue Öffnungstermin für das Thermalfreibad Boppard ist noch nicht bekannt.