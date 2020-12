per Mail teilen

Der Geschäftsführer des Landeskrankenhauses in Andernach, Gerald Gaß, dringt darauf, ältere Risikopatienten so schnell wie möglich gegen Covid-19 zu impfen. Mit den ersten Impfungen könnte nach Angaben des SPD-Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach früher als bislang geplant schon am 23. Dezember und damit vor Weihnachten begonnen werden. Gerald Gaß, der auch Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft ist, hatte eine Notfallzulassung für den Corona Impfstoff gefordert, Gaß sagte dem SWR, vor allem für Seniorenheime sei der frühere Impfbeginn immens wichtig.