Beim Hochwasser im Ahrtal sind viele Menschen ums Leben gekommen. Gerold Schieron aber konnte seine Nachbarin retten: Als er ihre Hilferufe hörte, holte er sie in letzter Sekunde aus ihrer Wohnung.

Gerold Schieron und seine Partnerin Ruth Hanke sitzen im Foyer eines Koblenzer Hotels. Hier lebt das Paar seit mehr als einer Woche. In ihre alte Wohnung in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden sie wohl nie mehr zurückkehren. Erst vor etwa vier Jahren sind die beiden aus Nordrhein-Westfalen nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gezogen, in eine Wohnung ganz in der Nähe der Ahr.

An die Nacht, als das Hochwasser kam, denken sie mit Schaudern zurück. "Es war purer Zufall, sagt Ruth Hanke, dass ich in der Nacht überhaupt wach wurde." Gegen 1:30 Uhr sei sie aufgewacht, weil sie zur Toilette musste, da habe sie die ältere Nachbarin aus der Wohnung unter ihnen gehört. "Ruth, Ruth, hilf mir", habe die mit zittriger Stimme gerufen, erzählt die 85-Jährige.

Gerold Schieron und Ruth Hanke retten bei der Flutkatastrophe in Bad Neuenahr-Ahrweiler der Nachbarin das Leben. SWR

Hochwasser der Ahr stand schon bis in die erste Etage

Sofort habe sie ihren Lebensgefährten Gerold Schieron geweckt: "Da ruft jemand um Hilfe." Der zögerte nicht lange und stieg noch im Schlafanzug die Stufen hinunter, da stand das Wasser schon bis zur ersten Etage. Von der 80-jährigen Nachbarin ragte nur noch der Kopf aus dem Wasser.

Die zierliche Frau habe die Tür nur einen Spaltbreit öffnen können, erzählt Gerold Schieron. Zu stark hätten die Wassermassen dagegen gedrückt. Mit aller Kraft habe er die Tür wenigstens soweit aufstemmen können, dass er die kleine Frau packen und aus der Wohnung ziehen konnte. Zusammen mit seiner Partnerin Ruth habe er sie Frau dann die Treppen hoch getragen.

"Das Hochwasser reichte ihr schon bis zur Schulter"

Die Nachbarin habe am ganzen Leib gezittert und sei voller Schlamm gewesen, erzählt Ruth Hanke. Deshalb habe sie sie erstmal unter die Dusche gestellt und in warme Kleidung gepackt. Nur eine Minute später, sagt Gerold Schieron, hätte er die ältere Frau wahrscheinlich nicht mehr retten können - zu schnell habe das Wasser die Wohnung geflutet.

Keine Chance auf Rettung - Flut war zu stark

Während Gerold Schieron noch anderen Nachbarn half, vor den Wassermassen aus ihrer Wohnung zu flüchten, bemerkte er im gegenüberliegenden Haus eine Taschenlampe, die immer wieder aufblitzte. Ihm sei schnell klar gewesen: Das ist die ältere Frau im Rollstuhl von gegenüber. Mit der Taschenlampe habe sie offenbar auf sich aufmerksam machen wollen. Schierons erster Gedanke: "Ich muss die Frau retten."

Doch Gerold Schieron hatte keine Chance. Das Wasser schoss inzwischen mit solch einer Wucht durch die Straße und riss Bäume und Möbelstücke mit sich, dass es lebensgefährlich für den 76-Jährigen gewesen wäre, ins Hochwasser zu gehen. Seine Lebensgefährtin habe ihn gerade noch davon abhalten können, sagt Gerold Schieron. Aber da war die Taschenlampe von gegenüber auch schon nicht mehr zu sehen. Feuerwehrleute fanden die ältere Frau später tot in ihrem Schlafzimmer.

"Wir haben da gesessen und gebetet"

Er sei froh, dass er auch noch anderen Nachbarn im Haus helfen und ihnen gemeinsam mit seiner Partnerin einen sicheren Unterschlupf in der Wohnung bieten konnte, sagt Schieron. Am Ende hätten sie in der Nacht zu sechst am Wohnzimmertisch gesessen - mit Kerzenlicht, weil es kein Wasser und Strom mehr gab. Seine Partnerin Ruth habe für alle Butterbrote geschmiert und für jeden warme Kleidung heraus gesucht.

Helfer versorgten sie mit Essen und Trinken

"Und dann haben wir nur da gesessen und gebetet und dann bin ich mal eben auf den Flur gegangen und wollte sehen, wie weit das Wasser noch gestiegen ist, und dann stand das Wasser schon auf der drittletzten Stufe, da habe ich meine Hände gefaltet und habe gebetet, lieber Gott, lass das Wasser nicht weiter steigen."

Völlig verzweifelt hätten sie alle da gesessen, mit der bangen Frage, steigt das Wasser weiter? Eine gefühlte Ewigkeit sei vergangen, bis endlich Entwarnung kam. Sie hatten Glück, das Wasser war nur bis zur drittletzten Stufe vor ihrer Wohnung gekommen und nicht weiter gestiegen. Da habe sie erstmal tief aufgeatmet, sagt Ruth Hanke.

Lebensretter kommen in Koblenzer Hotel unter

Bis zum Nachmittag des folgenden Tages mussten sie noch alle zusammen in der Wohnung ausharren. Zwischendurch brachten Helfer Essen und Trinken vorbei. Dann konnten sie endlich die Wohnung verlassen. Überglücklich hätten sich alle in den Armen gelegen, erzählt Ruth Hanke. Die gerettete 80-jährige Nachbarin sei von ihrer Tochter abgeholt worden.

Gerold Schieron und Ruth Hanke packten, was sie greifen konnten, in eine Papiertüte. Helfer brachten sie dann ins Hotel Sander nach Koblenz. Unterwegs seien ihnen immer wieder Brote oder Getränke angeboten worden, erzählt Ruth Hanke gerührt, die Hilfsbereitschaft sei überwältigend gewesen.

Paar weiß nicht, wie es weiter geht

Eigentlich wollten die beiden ihren Lebensabend in der Wohnung in Bad Neuenahr-Ahrweiler verbringen. Dafür hatte Ruth Hanke ihr Haus in Moers verkauft und Gerold Schieron sein Haus in Aachen aufgegeben. So sehr das Paar die vier Jahre im Ahrtal genossen hat, zurück in ihre Wohnung wollen sie nicht mehr. Vorerst bleiben sie im Hotel, so lange sie wollen, das hat ihnen der Hoteldirektor zugesagt. Wie es danach weitergeht, wissen sie noch nicht.