Gericht: Sosberg darf Kiosk an Geierlay bauen

Die Ortsgemeinde Sosberg darf am Brückenkopf der Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück Gebäude errichten. Das geht aus einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz hervor. Geklagt hatte die Ortsgemeinde Mörsdorf auf der anderen Seite, die Besitzerin der Brücke ist. Mörsdorf wollte nach Angaben des Bürgermeisters verhindern, dass touristische Gebäude wie ein Kiosk oder ein Essensstand auf der Sosberger Brückenseite entstehen. Das würde das Gesamtbild der Geierlay beeinträchtigen, so der Vorwurf. Das Oberverwaltungsgericht hat den sogenannten Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan jetzt abgelehnt. Die Ortsgemeinde Mörsdorf hat angekündigt, vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu ziehen.