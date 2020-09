Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die auf dem Gelände rheinland-pfälzischer Schulen geltende Maskenpflicht bestätigt. Die Richter lehnten den Eilantrag einer Grundschülerin ab.

Das Kind hatte von ihren Eltern nur eine Maske aus durchlässigem Stoff bekommen und war so in die Schule geschickt worden. Ihr war deshalb von der Schule verboten worden, die Pausen zusammen mit anderen Schülern zu verbringen.

Eine Diskriminierung des Mädchens liege nicht vor, heißt es in der am Montag veröffentlichten Entscheidung (AZ: 4 L 764/20.KO). Das Betreten des Schulhofs während der Pausenzeiten mit einer Mund-Nasen-Bedeckung aus durchlässigem Gaze- oder Spitzenstoff stelle einen Verstoß gegen die rheinland-pfälzische Anti-Corona-Landesverordnung dar, befand das Gericht. Die Schule habe in zulässiger Weise von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht, um eine Störung des Schulbetriebs zu verhindern. Die Schülerin habe auch nicht nachgewiesen, warum sie keine Maske aus ausreichend dichtem Stoff tragen könne.

Maskenpflicht in den Pausen

In Rheinland-Pfalz gilt an Schulen derzeit eine Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. Lediglich während des Unterrichts in der Klasse dürfen Schüler und Lehrer den Mund-Nasen-Schutz ablegen. Die Landesverordnung enthält keine detaillierten Vorschriften darüber, aus welchem Material die Masken angefertigt sein sollen. "Aus dem Schutzzweck der Vorschriften ergibt sich jedoch, dass die Verwendung eines von seiner Struktur her durchlässigen, da mit kleinen Löchern versehenen, Gaze- oder Spitzenstoffes nicht ausreichend ist", heißt es in der Entscheidung des Gerichts.