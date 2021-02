Als Limburger Bischof hatte Georg Bätzing ein schweres Erbe anzutreten. Aber der Westerwälder setzte schnell eigene Akzente - auch beim Synodalen Weg, den Bätzing engagiert verteidigt.

Der Limburger Bischof Georg Bätzing picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Thomas Frey/dpa

Als der Limburger Bischof Georg Bätzing im September 2016 die Nachfolge des 2014 zurückgetretenen Franz-Peter Tebartz-van Elst antrat, stand er vor einer schweren Aufgabe. Die Limburger Bischofsresidenz hatte jahrelang für Negativschlagzeilen gesorgt. Vorangegangen war der Skandal um die Verschleierung der Kosten für den rund 31 Millionen Euro teuren Dienst- und Wohnsitz von Tebartz-van Elst. Viele empfanden Tebartz' Amtsführung als autoritär und stellten das System Kirche in Frage.

Bätzing setzte gleich zu Beginn seiner Amtszeit eigene Akzente: Er wohnt eher bescheiden in einem Einfamilienhaus des Bistums. Sein freundlich-einnehmendes Auftreten hat sich der Westerwälder im Amt bewahrt. Er geht auf die Leute zu und spricht ihre Sprache. Abgehobener "Kirchensprech" liegt ihm nicht, und das, obwohl er ein anerkannter Theologe ist.

Als Generalvikar des Bistums Trier hatte Bätzing bereits Erfahrung in Personalführung und im Durchstehen von Konflikten gesammelt. Den katholischen Reformdialog des Synodalen Weges verteidigte Bätzing massiv gegen Kritiker. Dies sei "kein von langer Hand vorbereiteter 'Aufstand' liberaler Kräfte mit dem Ziel, endlich lange angemahnte Veränderungen durchzudrücken", sagte der 58-Jährige. Kritisch äußerte er sich dazu, dass Frauen in der katholischen Kirche von Weiheämtern ausgeschlossen sind. Er verwies dabei auf eine "gesellschaftliche Umgebung, die Frauen und Männer lange schon in ihren Rechten gleichstellt".

Am 3. März 2020 wählten die katholischen Bischöfe bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Mainz Bätzing zu ihrem neuen Vorsitzenden. Er folgt in diesem Amt auf den Münchner Kardinal Reinhard Marx. Als Vorsitzender der Bischofskonferenz ist er nicht der Chef der anderen Bischöfe, sondern eher eine Art Sprecher. Er koordiniert und moderiert nach Innen und repräsentiert nach Außen. Dabei ist er an die Beschlüsse der Vollversammlung gebunden.