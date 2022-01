Geologe warnt vor Hangrutsch an der Loreley

Vor knapp einem Jahr hat ein Hangrutsch bei Kestert im Mittelrheintal eine Bahnstrecke unter Geröll begraben. Ein Experte warnt, das könnte auch am Felsen der Loreley passieren.

Bis zu 15.000 Kubikmeter teils großer Felsplatten und Geröll waren am 15. März in der Nähe von Kestert am Rhein aus dem Hang abgegangen. Die darunter liegende Bahnstrecke wurde verschüttet und wie durch ein Wunder kam niemand zu Schaden. Die Aufräumarbeiten und die Sicherung des instabilen Hangs mit den rutschigen metergroßen Schieferplatten dauerte monatelang.

Geologe kritisiert Entwässerungskonzept an der Loreley

Der Aachener Professor für Hydrogeologie und Präsident des Weltverbandes für Geoengineering, Rafig Azzam, warnt im SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz", das könne auch am Loreleyfelsen bei St. Goarshausen passieren. Der Ort liegt etwa zehn Kilometer rheinaufwärts von Kestert entfernt.

Das Loreley-Plateau aus der Vogelperspektive mit dem 2019 eröffneten Kultur- und Landschaftspark. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Thomas Frey

Azzam kritisiert das Entwässerungskonzept auf dem Loreley-Plateau. Hintergrund ist, dass die Verbandsgemeinde Loreley das Wasser in den Hang neben dem Felsen ableiten will. Dadurch besteht nach Ansicht des Aachener Experten die Gefahr eines Hangrutsches - der Hang könne instabil werden.

Kanalisationssystem könnte Sicherheit bringen

Der Geologe schlägt vor, das Wasser nicht unkontrolliert abfließen zu lassen, sondern es in Rohrleitungen zu kanalisieren. Das ist aber nach Ansicht der Struktur- und Genehmigungsdirektion auf dem Loreley-Plateau nicht möglich. Die Behörde hat das aktuelle Entwässerungskonzept genehmigt. Zudem sei es nicht üblich in einem solchen Fall ein Gutachten zu erstellen, sagt die Behörde.

Auch bei Hangrutsch in Kestert war wohl Wasser Auslöser

Schon beim Hangrutsch in Kestert hatte der Mainzer Geologe Johannes Feuerbach Wasser als Auslöser des Hangrutsches ausgemacht. In den Zwischenräumen des Ton-Schiefer-Gebirges sammle sich Wasser an. Und im Laufe der Zeit werde das Gestein an diesen Stellen dann immer weicher.