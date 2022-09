Viele ehrenamtliche Wahlhelfer in der Region

Auch in den Städten und Kommunen im Norden von Rheinland-Pfalz haben sich trotz Corona-Pandemie schon viele Menschen als Wahlhelfer für die Bundestagswahl gemeldet. In Koblenz werden nach Angaben eines Sprechers 900 Helfer gebraucht, ein Großteil des Bedarfs sei bereits gedeckt: In Koblenz hätten sich sehr viele junge Menschen freiwillig gemeldet, die vorher noch nie bei einer Wahl geholfen hätten. Und das bevor die Impfpriorisierung für Wahlhelfer erfolgt sei. In Mayen werden am Wahlsonntag im September 180 Wahlhelfer benötigt. Weil mit mehr Briefwählern gerechnet wird, sind es fast 55 mehr als bei der letzten Bundestagswahl. In Neuwied haben sich nach Auskunft eines Sprechers knapp 600 Wahlhelfer gemeldet – so viel wie auch benötigt werden. Und in der Verbandsgemeinde Montabaur sind es 500 Helfer, die am Wahlsonntag in den Stadtteilen und Ortsgemeinden benötigt werden. Eine Impfpflicht besteht für Wahlhelfer nicht.