Eine 90 Jahre alte Frau ist nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen bei einem Brand in Gemünden im Hunsrück durch Rauchgase schwer verletzt worden. In dem Haus, in dem sie alleine lebt, war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Es ist den Angaben zufolge momentan nicht bewohnbar. Der Schaden liegt bei mindestens 50.000 Euro.