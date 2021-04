Durch den Klimawandel sind tausende Fichten im Norden von Rheinland-Pfalz abgestorben und wurden gefällt. An dem Holz verdienen die meisten Waldbesitzer aber kaum etwas.

Es ist eine eindrückliche Zahl, die der Leiter des Forstamts Altenkirchen, Michael Weber, präsentiert: Seit 2018 sind allein im Bereich des Forstamts 1,5 Millionen Festmeter Fichtenholz gefällt worden. Zum Vergleich: Normalerweise wurden in den Jahren zuvor rund 100.000 Festmeter Fichtenholz pro Jahr gefällt. Das sei ein großer Verlust für Natur und Landschaftsbild, aber natürlich auch für die Waldbesitzer – die Gemeinden, den Staat und private Waldbesitzer. Die leiden nicht nur im Kreis Altenkirchen darunter, sondern vielerorts im Norden von Rheinland-Pfalz.

2018 war das erste von drei aufeinander folgenden sehr trockenen Jahren. Viele Fichten kamen damit nicht klar, sie waren zum Teil extrem geschwächt. Dadurch hatte der Borkenkäfer leichtes Spiel. Die kleinen Insekten haben die Bäume millionenfach befallen und sie letztlich endgültig zum Absterben gebracht. Viele der toten oder kranken Fichten sind gefällt worden.

Wohin mit all dem Fichtenholz?

In kurzer Zeit war damit sehr viel Holz auf dem Markt. Doch wohin mit all dem Holz, wo die eigene Holzwirtschaft wie Sägewerke längst an ihre Grenzen kamen? Die Lösung: Export ins Ausland. Vor allem China und andere asiatische Länder kaufen seit 2018 containerweise Fichtenholz auf. Mittlerweile geht auch viel davon in die USA. "Der Hunger nach Holz ist in diesen Ländern nach wie vor sehr groß", sagt Forstamtsleiter Michael Weber. Aber das habe seinen Preis.

Preise für Fichtenholz im Keller

So allmählich würden sich die Preise für Fichtenholz zwar wieder erholen, sagt Michael Weber, aber in den vergangenen drei Jahren sei der Preis ziemlich im Keller gewesen. Statt wie zuvor 70 bis 90 Euro pro Festmeter Fichte haben die Waldbesitzer nur noch 30 Euro pro Festmeter bekommen. Da die Lagerung von so viel Holz nicht möglich war, waren die Waldbesitzer gezwungen, das Holz für diese niedrigen Preise zu verkaufen.

Viele Waldbesitzer hätten dabei auf spezialisierte Unternehmen gesetzt, sagt Weber. Diese Unternehmen würden für den Waldbesitzer eine Art "Rundum-Sorglos-Paket" anbieten – also vom Fällen der Bäume bis zum Verkauf alles übernehmen. Gemeinden, die oft auch Wald besitzen, hätten dadurch kaum Arbeit. Das ist für kleine Gemeinden praktisch, weil deren Ortsbürgermeister oft ehrenamtlich neben ihrem eigentlichen Beruf tätig sind und weder die Zeit noch das Know-how haben, um sich mit der Holzvermarktung zu beschäftigen.

"Rundum-Sorglos-Paket" hat seinen Preis

Das habe seinen Preis, sagt Michael Weber. Wenn ein Unternehmen all das für eine Gemeinde oder private Waldbesitzer übernimmt, würden die auch den meisten Gewinn des Holzverkaufs einstreichen. Für die Waldbesitzer bleibe da wenig übrig. Deshalb gebe es eine Förderung der Politik von sieben Euro pro gefälltem Festmeter Holz. Und auch für die Aufforstung gebe es eine Förderung, sagt Weber.

Hohe Belastung für Waldbesitzer

Unterm Strich sei das Fichtensterben für Waldbesitzer jedoch eine Belastung. Während sie in guten Jahren bis zu 90 Euro pro Festmeter auf dem Holzmarkt bekommen haben, mussten sie es jetzt zum Teil für rund 30 Euro pro Festmeter verkaufen. Hinzu kommt, dass die Aufforstung kosten- und arbeitsintensiv ist. Nicht aufzuforsten ist keine Option, denn es gibt eine gesetzliche Pflicht zur Wiederaufforstung.

Problematisch ist außerdem, dass viele Waldbesitzer in den kommenden Jahrzehnten kein oder kaum Geld mit ihrem Wald verdienen werden. Bis aufgeforstete Wälder wieder wirtschaftlich für die Holzernte genutzt werden können, können bis zu 100 Jahre oder mehr vergehen.