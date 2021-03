Gelsdorf in der Gemeinde Grafschaft im Kreis Ahrweiler bekommt Ende des Jahres an der Autobahn 61 eine neue Lärmschutzwand. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes in Montabaur wird die neue Wand mit neun Metern mehr als doppelt so hoch sein wie die bisherige. Die 620 Meter lange Lärmschutzwand bei Gelsdorf wurde vor über 40 Jahren gebaut und ist teilweise defekt.

Die Autobahn GmbH des Bundes hatte nach eigenen Angaben die Lärmsituation im Ortsteil Gelsdorf in der Gemeinde Grafschaft neu gemessen und die Pläne für die neue Wand an der A61 in Richtung Koblenz angepasst. Sie soll voraussichtlich rund 6 Millionen Euro kosten. Nach der Fertigstellung will die die Autobahn GmbH an der neuen Lärmschutzwand neue Bäume und Sträucher pflanzen.