In Eichelhardt im Kreis Altenkirchen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Zeugen.

Laut Polizei wurde der Geldautomat in Eichelhardt kurz nach 2 Uhr am Donnerstag morgen gesprengt, und zwar in der Filiale der Volksbank Hamm/Sieg. Bislang ist noch nicht bekannt, ob und wie viel Geld die Täter erbeuten konnten. Sie sind jetzt auf der Flucht.

Immer wieder Geldautomaten-Sprengungen

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich zu melden. Sie will wissen, wer möglicherweise in den vergangenen Stunden oder Tagen ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. In Rheinland-Pfalz sprengen unbekannte Täter immer wieder Geldautomaten auf, im Norden des Landes zuletzt im August etwa in Mendig und Mülheim-Kärlich.