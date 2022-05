Geldautomat an Sparkasse gesprengt

In Ulmen haben unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei in Koblenz habe das Warnsystem der Sparkasse gegen drei Uhr nachts Alarm geschlagen. Schon etwa 40 Minuten zuvor hatte es einen ähnlichen Versuch an der Sparkasse in Kruft gegeben, hier sei die Sprengung aber gescheitert. An beiden Tatorten sei ein dunkler, hochmotorisierter Audi beobachtet worden, der schnell Richtung Autobahn floh. Am Gebäude in Ulmen sei ein erheblicher Sachschaden entstanden, so eine Sprecherin der Polizei. Ob auch Geld erbeutet wurde, war vorerst unklar.